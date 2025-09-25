Пезешкиан: Иранын нүвә силаһы һазырламаг нијјәти јохдур вә бу саһәдә јохламалара һазырдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нју-Јорк – ЫРНА – Мәсуд Пезешкиан, чәршәнбә ҝүнү, 2025-ҹи илин 24 сентјабр тарихиндә, Нју-Јорка сәфәри чәрчивәсиндә Исвечрә Президенти ханым Карин Келлер-Суттер илә ҝөрүшүндә, бу өлкәнин әввәлки һуманитар сәјләринә тохунараг билдирди: “Бу ҝүн Гәззада дәрман вә әрзаг чатышмазлығы сәбәбилә ҝүнаһсыз вә мүдафиәсиз гадынлар вә ушаглар һәјатларыны итирирләр; сиз сионист режимин Гәззада төрәтдији фаҹиә вә ҹинајәтләрин давам етмәсинин гаршысыны алмаг үчүн тәсирли аддымлар ата биләрсиниз.”
Президент әлавә едиб: “Иран Ислам Республикасы Али Рәһбәрин фәтвасына әсасән нүвә силаһы һазырламағы һарам һесаб едир вә бу мәсәлә бејнәлхалг ганунлар вә Иранын һүгуглары чәрчивәсиндә јохланыла биләр.”
Биз дипломатик данышыглары дәстәкләјирик, лакин әҝәр снапбаҹк механизми ишә салынарса, о заман данышыгларын мәнасы олмајаҹаг.
Пезешкиан һәмчинин Иранын Исвечрә илә әмәкдашлығы ҝенишләндирмәјә вә мүнасибәтләри јүксәлтмәјә һазыр олдуғуну да билдириб.
Исвечрә Президенти бу ҝөрүшдә доктор Пезешкианын конструктив мөвгејинә ҝөрә тәшәккүрүнү билдирәрәк гејд едиб: “Иран вә Исвечрә һәр икиси дүнјада сүлһүн бәргәрар олунмасы кими ортаг һәдәфи изләјирләр.”
Карин Келлер-Суттер һәмчинин билдириб ки, Исраилин Гәззаја һүҹумларыны Исвечрә, Иран вә Гәтәрлә бирликдә гынајыб вә әлавә едиб: “Исвечрә Гәззада ән гыса заманда атәшкәсин әлдә олунмасына чалышыр.”
