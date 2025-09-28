Пезешкијан Нју Јоркдан Теһран јола дүшдү

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти Мәсуд Пезешкијан 23 сентјабр 2025-ҹи ил тарихиндә БМТ-нин 80-ҹи Үмуми Ассамблејасынын иҹласында иштирак вә чыхыш етмәк мәгсәдилә Нју Јорка сәфәр етмишди.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Президент Дк. Пезешкијан, бу иҹласда Иран Ислам Республикасынын мөвгеләрини тәгдим етдикдән вә 9 өлкә вә бејнәлхалг тәшкилатын лидер вә рәсмиләри илә ҝөрүшләр кечирдикдән сонра, Нју Јоркдан Ирана јола дүшүб.
Иран Ислам Республикасынын Президенти бу сәфәр заманы Франса, Исвечрә, Финландија, Боливија, Ираг президентләри, Норвечин баш назири, Күвејтин вәлиәһди, БМТ Баш катиби вә Авропа Иттифагы Шурасынын рәһбәри илә ҝөрүшәрәк данышыглар апарыб.
Һәмчинин, Пезешкиан АБШ-дә фәалијјәт ҝөстәрән бир сыра дүшүнҹә мәркәзләринин үзвләри, медиа мәсуллары, мүһарибәјә гаршы һәрәкат фәаллары, дүшүнҹә адамлары вә АБШ-дә јашајан сечилмиш Иранлыларла да ҝөрүшләр кечириб.
