Аврасија Иттифагы илә ҝөмрүк вә стандартлар саһәсиндә јени разылашмалар/ Инди исә гејри-долларлыг манеәләрин арадан галдырылмасы вахтыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы вә Аврасија Иттифагынын беш үзв өлкәси, 15 Мај 2025 тарихиндә Азад Тиҹарәт Сазишини тәтбиг едәрәк 87% малларын ҝөмрүк рүсумларыны арадан галдырмыш вә сон ҝүнләрдә 2025-2028 илләри үчүн фәалијјәт програмыны мүәјјәнләшдирмәк вә гејри-долларлыг манеәләри арадан галдырмаг истигамәтиндә практик бир аддым атмышдыр.
24 Сентјабр 2025 тарихиндә, Игтисадијјат вә Тиҹарәт Назирлији вә Аврасија Иттифагы Тиҹарәт Назири тәрәфиндән кечирилән ҝөрүшүн әсас нәтиҹәси, ҝәлән үч ил үчүн әмәкдашлыг јол хәритәсинин тәсдиг вә имзаланмасы олмушдур.
Аврасија Игтисади Иттифагы, Беларус, Газахыстан, Русија, Гырғызыстан вә Ермәнистан арасында һөкумәтләрарасы игтисади иттифагдыр.
Иттифагын актив мүшаһидәчи үзвләри Иран Ислам Республикасы, Өзбәкистан вә Кубадыр. Иран 2024-ҹү илдә мүшаһидәчи үзв олараг бу иттифага гошулмушдур.
