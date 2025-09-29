БМТ-нин Ирана гаршы ләғв едилмиш алты гәтнамә вә санксијаларын бәрпасы илә бағлы бәјанаты

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Авропа вә АБШ-ын гејри-гануни һәрәкәтләриндән вә БМТ-нин данышыглар вә дипломатија просесинин ләғв едилмәсиндән сонра Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты бәјанатында БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын Ирана гаршы санксијалары вә гәтнамәләринин ҝери гајтарма механизми чәрчивәсиндә бәрпа едилмәсинин тәфәррүатларыны ачыглајыб.
Фәрһан Әзиз Һагг, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын сөзчүнүн мүавини јерли вахтла базар ҝүнү әлавә едиб: “Тәһлүкәсизлик Шурасынын 2231 (2015) сајлы гәтнамәсинин 11 вә 12-ҹи бәндләриндә ҝөстәрилән просесә ујғун олараг, Шәрг вахты илә саат 20:00-дан етибарән, 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) вә 1929 (2010) гәтнамәләрин бүтүн мүддәалары 20 ијул 2015-ҹи ил тарихли 2231 (2015) сајлы гәрарын гәбулуна гәдәр тәтбиг едилдији гајдада бәрпа едилмишдир.”
Мүвафиг олараг, Тәһлүкәсизлик Шурасы Комитәсинин 1737 (2006) гәтнамәсинә әсасән јарадылмыш санксија сијаһысы јенидән тәтбиг едилир вә 20 ијул 2015-ҹи ил тарихли 2231 сајлы гәтнамәнин гәбулуна гәдәр сијаһыја дахил едилмиш 43 физики шәхс вә 78 гуруму әһатә едир.
