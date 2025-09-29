Лавровун Гутеррешә мәктубу: Ирана гаршы санксија гәтнамәләринин ҝери гајтарылмасы ганунсуздур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Русијанын хариҹи ишләр назири БМТ-нин баш катиби Антонио Гутеррешә мәктуб ҝөндәрдијини вә орада Ирана гаршы санксијаларын бәрпасы гәрарынын һүгуги етибарсызлығына вә иҹра едилмәмәсинә ишарә етдијини билдириб.
Серҝеј Лавров Нју-Јоркда БМТ Баш Ассамблејасынын 80-ҹи сессијасына гатылдыгдан сонра кечирдији мәтбуат конфрансында әлавә едиб: “Мән ҹүмә ҝүнү БМТ-нин баш катибинә мәктуб ҝөндәрдим вә Русијанын мөвгејини ачыг шәкилдә билдирдим”.
Лавров дејиб: Бу мәктубда Ирана гаршы санксијаларын бәрпасы илә бағлы гәбул едилән гәрарын етибарсыз, гејри-гануни вә иҹраедилмәз олдуғуну вурғуладым.
Онун сөзләринә ҝөрә, Гутерреш БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасында бу ганунсуз һәрәкәти гәбул едәрсә вә катиблик структурлары јаратмагла бу проседуру асанлашдырарса, бу, бөјүк сәһв олаҹаг вә баш катиб вә онун әтрафынын нүфузуна даһа да хәләл ҝәтирәҹәк.
