Һизбуллаһын баш катиби: Силаһымызы һеч вахт јерә гојмајаҹағыг!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Шејх Нәим Гасим, Һизбуллаһын баш катиби кими, Сејид Һәсән Нәсруллаһ вә Сејид Һашим Сәфиәддин шәһадәтләринин биринҹи илдөнүмүндә чыхыш едиб.
О чыхышында дејиб: Үммәтин шәһидләринин рәһбәри – шәһид Сејид Һәсән Нәсруллаһын вәфаты аҹы вә ағрылыдыр, лакин о, һәлә дә арамыздадыр вә варлығы нур сачыр. Һизбуллаһын јолу сәнин дүшүнҹән, руһун вә ганынла гурулду вә бу јол галиб ҝәләҹәк. Мүгавимәт бајрағы бу јолун символудур.
Мүгавимәтин гәләбәләри – сабитлик вә давамлылыгдыр вә бу јолун давамчыларынын пајына ја гәләбә, ја да шәһидлик дүшүр.
О әлавә едиб: Биз сәндән сонра да әһдимизә садиг галаҹағыг, бу әманәти дашыјаҹағыг вә һеч вахт дөјүш мејданларыны тәрк етмәјәҹәјик, силаһымызы јерә гојмајаҹағыг.
