Си@нист експерт: Доһаја һүҹум Анкара үчүн һәјәҹан тәбили чалмалыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сон һәфтәләрдә бәзи ивритдилли медиа гурумлары вә аналитикләр ҺӘМАС лидерләринин Түркијәдә олмаларына давам едәрләрсә, бу өлкәнин дә си@нист режим ордусунун һүҹумларынын һәдәфи олаҹағына ишарә едибләр.
Һазырда ҺӘМАС-ын мөвҹуд олдуғу вә офисинин олдуғу өлкәләрдән бири дә Итраилә гаршы бир чох аксијаларын идарә олундуғу Түркијәдир.
ҺӘМАС-ын Түркијә торпагларында Итраилә гаршы бүтүн фәалијјәтләри Түркијә кәшфијјат тәшкилаты МИТ-ин мәлуматы илә һәјата кечирилиб вә бу да өз вәтәндашларыны һәр һансы хариҹи фәалијјәтә нәзарәт етмәк габилијјәти илә өјүнүр.
О, Түркијә гурумларынын Фәләстин мүгавимәти илә етдикләри әмәкдашлығы илә бағлы јазыб: Бу, артыг ҝөз јуммаг дејил, ачыг-ашкар әлбирликдир: Исмајыл Һанијә дә дахил олмагла ҺӘМАС-ын јүксәк вәзифәли шәхсләринин президент сарајында гонаг олмасы; камералар өнүндә Әрдоғанын онлара Түркијә паспорту вермә мәрасими; вә АБШ Малијјә Назирлијинин ачыгладығы кими, малијјәләшдирмә вә вәсаитләрин Һәмас-а көчүрүлмәси үчүн әсаслар. Бу фактлар Анкара вә онун лидерләрини фәләстинлиләрин һәрәкәтләриндә фәал иштиракчыја чевирир.
