  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Сијонизим

Си@нист експерт: Доһаја һүҹум Анкара үчүн һәјәҹан тәбили чалмалыдыр

29 sentyabr 2025 - 14:14
Xəbər kodu: 1732836
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Си@нист експерт: Доһаја һүҹум Анкара үчүн һәјәҹан тәбили чалмалыдыр

Һазырда ҺӘМАС-ын мөвҹуд олдуғу вә офисинин олдуғу өлкәләрдән бири дә Итраилә гаршы бир чох аксијаларын идарә олундуғу Түркијәдир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сон һәфтәләрдә бәзи ивритдилли медиа гурумлары вә аналитикләр ҺӘМАС лидерләринин Түркијәдә олмаларына давам едәрләрсә, бу өлкәнин дә си@нист режим ордусунун һүҹумларынын һәдәфи олаҹағына ишарә едибләр.

Һазырда ҺӘМАС-ын мөвҹуд олдуғу вә офисинин олдуғу өлкәләрдән бири дә Итраилә гаршы бир чох аксијаларын идарә олундуғу Түркијәдир.

ҺӘМАС-ын Түркијә торпагларында Итраилә гаршы бүтүн фәалијјәтләри Түркијә кәшфијјат тәшкилаты МИТ-ин мәлуматы илә һәјата кечирилиб вә бу да өз вәтәндашларыны һәр һансы хариҹи фәалијјәтә нәзарәт етмәк габилијјәти илә өјүнүр.

О, Түркијә гурумларынын Фәләстин мүгавимәти илә етдикләри әмәкдашлығы илә бағлы јазыб: Бу, артыг ҝөз јуммаг дејил, ачыг-ашкар әлбирликдир: Исмајыл Һанијә дә дахил олмагла ҺӘМАС-ын јүксәк вәзифәли шәхсләринин президент сарајында гонаг олмасы; камералар өнүндә Әрдоғанын онлара Түркијә паспорту вермә мәрасими; вә АБШ Малијјә Назирлијинин ачыгладығы кими, малијјәләшдирмә вә вәсаитләрин Һәмас-а көчүрүлмәси үчүн әсаслар. Бу фактлар Анкара вә онун лидерләрини фәләстинлиләрин һәрәкәтләриндә фәал иштиракчыја чевирир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha