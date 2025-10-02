Фото Репортаж | Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасында Ајәтуллаһ Рамазанинин чыхышы илә "Идарә Етикасы" Сессијасы
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 1 октјабр 2025-ҹи ил, чәршәнбә ҝүнү сәһәр саатларында Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби Ајәтуллаһ Рза Рамезанинин чыхышы вә Ассамблејанын рәһбәрләри вә әмәкдашларынын иштиракы илә “Инзибати етика” мәҹлиси иҹлас залында кечирилди.
2 oktyabr 2025 - 13:38
Xəbər kodu: 1734089
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Мәһәммәд Әхлаги
Sizin rəyiniz