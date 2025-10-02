Фото Репортаж | Гумда Имам Һәсән Әскәринин (ә) Милад Бајрамы илә бағлы мөһтәшәм шәнлик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һәсән Әскәринин (ә) мөвлуду 1 октјабр 2025-ҹи ил чәршәнбә ҝүнү Һәзрәт Ајәтуллаһ Сафи Голпајеганинин дәфтәрханасы тәрәфиндән Һәзрәти Имам Һәсән Әскәри (әлејһи сәлам) адына Мәсҹиддә, мәғриб вә иша намазларындан сонра алимләр вә Елми Һөвзәнин хадимләринин иштиракы вә иҹтимаијјәтин мүхтәлиф тәбәгәли инсанларынын әһәмијјәтли иштиракы илә мөһтәшәм шәнлик кечирилди.
2 oktyabr 2025 - 14:57
Xəbər kodu: 1734168
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һади Чөһрәгани
