Гәзза Сүлһ Планы; Трамп вә Нетанјаһунун сијаси марагларына ујғун тәблиғат

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Доналд Трампын Гәзза сүлһ планы заһирдә мүәјјән дәстәк газанса да, гејри-мүәјјәнлик, зиддијјәтләр вә сијаси мотивләрлә долудур. Фәләстин дөвләтинин гурулмасы, халгын һүгугларынын тәмин едилмәси вә гәрәзсиз һәјата кечирилмәсинә даир ҹидди өһдәликләр олмадан, план Гәзза бөһранынын мүрәккәблијини даһа да артырараг, һәлл јолундан даһа чох Трампын тәблиғат васитәси вә Бенјамин Нетанјаһунун сијаси маневри олаҹаг.
Бүтүн јухарыда дејиләнләрә әлавә олараг, Пакистанын (Исраили танымајан өлкә) планы гәбул етмәсини диҝәр реҝионал акторларын скептисизми илә мүгајисә етмәк буну ҝөстәрир ки, фәрди сијаси мотивләр вә АБШ-ла мүнасибәтләр Гәззада реаллыгдан даһа чох реаксијалара тәсир едиб. Тәнгидчиләр һәмчинин гејд едибләр ки, Трампын планында еффектив мониторинг вә иҹра үчүн ајдын механизм јохдур. Трампын өзүнүн рәһбәрлик етдији “сүлһ комиссијасы”нын јарадылмасы да бејнәлхалг вә гәрәзсиз гурумдан даһа чох шәхси вә нүмајишкаранә бир жестдир.
Трампын 21 бәнддән ибарәт планы мәгсәдини Гәззада мүһарибәнин дајандырылмасы вә бөлҝәнин јенидән гурулмасы кими тәгдим етсә дә, мүхтәлиф сәвијјәләрдәки мүхалифләр - Фәләстинли груплардан тутмуш инсан һаглары тәшкилатларына вә һәтта Гәрб аналитикләринә гәдәр - планы ҹидди шәкилдә тәнгид едибләр.
Әһәмијјәтли мәгам одур ки, Трампын планында Гәззанын бүтүн әразиләри јенидән гурулмајаҹаг. Әл-Ҹәзирә јазыб ки, фәләстинли фәаллар јенидәнгурма ишләринин јалныз хүсуси, нәзарәт едилән әразиләрдә баш верәҹәјиндән, блокада вә мәһдудијјәтләрин исә гүввәдә галаҹағындан горхурлар.
