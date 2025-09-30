Пезешкиан: Шәмс вә Мөвлана Иран мәдәнијјәтинин ики зирвәсидир ки, онлар әбәди олараг тарих сәһнәсиндә парлајаҹаглар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, 30 сентјабр 2025-ҹи ил чәршәнбә ахшамы, Шәмс Тәбризи вә Мөвлана Ҹәлаләддин Мәһәммәд Бәлхинин шәрәфинә кечирилән конфрансда Мәсуд Пезешкиан деди: Бу ҝүн дә биз Шәмс вә Мөвланын месажындан илһам алараг, реҝионда вә дүнјада јени бир данышыг гура биләрик; мәһәббәт, әдаләт, мәнәвијјат вә һикмәт әтрафында фырланан дискурс. Белә бир сөһбәт тәкҹә Иран вә онун гоншулары үчүн дејил, бүтүн азад инсанлар үчүн данылмаз бир зәрурәтдир.
Бу месажын бир һиссәсиндә дејилир:
Тарихи боју мәдәни Иран һәмишә белә парлајан улдузларын бешији олмушдур; поезија вә мистиканын дили илә, һикмәт мәнтиги илә, мәһәббәт вә достлуғун маһијјәти илә һәмрәјлијә, дүнја сүлһүнә јол ачан бөјүк инсанлар. Шәмс вә Руми ирси тәкҹә Ирана вә иранлылара дејил, бүтүн гоншу халглара вә бәшәр аләминә мәхсусдур. Бу ҝүн Бәлхдән Конјаја, Тәбриздән Кабилә, Теһрандан Истанбула вә Хорасандан Балканлара, һәтта Авропа вә Америкадан о јана бир чох инсанлар Руминин шеирләри вә Шәмсин хатирәси илә јашајыр, севинҹ ҝөз јашлары төкүр, гәлбләрини ешг вә елмин ајдынлығына әманәт едирләр.
Шүбһәсиз ки, Шәмс Тәбризи вә Руми Ҹәлаләддин Мәһәммәд Бәлхи Иран мәдәнијјәтинин дағ силсиләсинин тарих сәһнәсиндә әбәди парлајаҹаг ики зирвәсидир. Онлар өз заманларында зүлмәтдән хилас олмаг үчүн сөзү чыраға чевирдикләри кими, бу ҝүн дә ҝәләҹәк нәсилләр үчүн чыраг ола биләрләр. Шүбһәсиз ки, бу ҝүн Иран өз парлаг кечмиши кими, бу ҹүр мәдәни сәрвәтләрә архаланараг, зоракылыгдан азад, сүлһ, достлуг, бирҝәјашајыш вә гаршылыглы анлашма илә долу бир дүнјанын гурулмасында мүһүм рол ојнаја вә гаршылыглы анлашмаја гаршы емпатијаја үстүнлүк верә биләр.
Беләликлә, ҝизли дил башга бир шејдир - Емпатија гаршылыглы анлашмадан даһа јахшыдыр.
