Јәмән Әнсаруллаһынын јүксәк вәзифәли үзвү: Трампын планыны гәбул етмәк Фәләстинә ән пис зәрбәдир

30 sentyabr 2025 - 16:34
Xəbər kodu: 1733306
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ҹәнаб Амир: Бу план 2 милјон фәләстинлинин Гәзза золағындан говулмасы илә нәтиҹәләнәҹәк, Фәләстин халгына даһа бир Нәкбә тәтбиг едәҹәк вә “Бөјүк Исраил” адлы планын һәјата кечирилмәсинә јол ачаҹаг.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын јүксәк рүтбәли үзвү Нәсрәддин Амир вердији ачыгламада Доналд Трампын Гәзза илә бағлы планынын гәбул едилмәсинин Фәләстинә тарихин ән сарсыдыҹы зәрбәси олдуғуну вурғулајыб.

О, әлавә етди: Һәтта мүгавимәт вә онун јанында оланлар да Фәләстинин вә онун мүгәддәс јерләринин азадлығы үчүн Аллаһ јолунда мүбаризә апарыблар вә онларын Фәләстин торпағынын бир гарышындан белә имтина етмәјә һаггы јохдур.

Амир билдириб: Бу план 2 милјон фәләстинлинин Гәзза золағындан говулмасы илә нәтиҹәләнәҹәк, Фәләстин халгына даһа бир Нәкбә тәтбиг едәҹәк вә “Бөјүк Исраил” адлы планын һәјата кечирилмәсинә јол ачаҹаг.

