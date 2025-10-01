Мадуро: Венесуела һеч вахт һеҝемон империјанын арха бағчасы олмајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Венесуеланын Боливар Һәрби Университетиндә кечирилән мәрасимдә чыхыш едән Венесуела президенти Николас Мадуро дејиб: “Биз һеч вахт һеч бир һеҝемон империјанын арха бағчасы, колонијасы вә ја көләси олмајаҹағыг.”
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, АБШ-ын бу Латын Америкасы өлкәсинә гаршы тәҹавүзү илә бағлы тәһдидләр фонунда Венесуела президенти дејиб:
“Әҝәр онлар Венесуелаја тәҹавүз едәрләрсә, биз һәр һансы империалист тәҹавүзә гаршы чыхмаг үчүн бир даһа Ҹәнуби Американын Гуртарыҹысы олан ваһид вә бир ордуда бирләшмәлијик. Бу, дәјишән вә инкишаф едән бир дүнјадыр. Бу, дүнәндән вә ја бу ҝүндән дејил. Венесуела о дүнјаја аиддир. Биз Боливарын чохдан арзуладығы таразлыг дүнјасына аидик. Биз һәмишә там ҹидди ҹәһдлә о дүнјанын ардынҹа олмушуг.”
