Фашист Иср@ил гүввәләри Ҹуланинин вәһһаби орду гүввәләрини лүт сојундурду. Голани исә сәссиз галды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Медиа мәнбәләри фашист Иср@ил үнсүрләри тәрәфиндән Дәра шәһәринин әтрафында, Суријајаја силаһлы чеврилишлә һаким кәсилән террорчу вәһһаби Голани режиминә бағлы бир сыра вәһһаби үнсүрләрин һәбс едилдијини, тәрксилаһ едилдијини вә лүт сојундурдуғуну билдирибләр. Вәһһаби Ҹолани рәсмиләри исә бу ҝүнә гәдәр бу мөвзуда сәссиз галыб.
Сон ҝүнләр Суријадакы бир нечә әрәб медиасы вә јерли хәбәр каналлары Иср@ил гүввәләри тәрәфиндән "Әбу Мәһәммәд әл-Ҹулани" кими танынан вәһһаби террорчу "Әһмәд әл-Шараа"нын рәһбәрлик етдији өлкәнин мүвәггәти һөкумәтинә бағлы мүсәлманларын башыны кәсән тәһлүкәсизлик гүввәләрини һәбс етдији барәдә мәлумат јајыб.
