Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Молдовада кечирилән сон парламент сечкиләри илә бағлы билдириб ки, бу сечкиләр Гәрб өлкәләри үчүн бөјүк мәғлубијјәт вә уғурсузлугдур.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Марија Захарова Спутник радиосуна мүсаһибәсиндә Молдовада кечирилән сон парламент сечкиләринә мүнасибәт билдирәркән, бу сечкиләрин Гәрб өлкәләри үчүн тәкҹә рүсвајчылыг дејил, һәм дә бөјүк мәғлубијјәт вә уғурсузлуг олдуғуна диггәт чәкиб.
О, бу барәдә белә дејиб: "Мән бу сечкиләрлә бағлы мүхтәлиф фикирләр охудум. Бәзиләри анти-Гәрб гүввәләринин мәғлубијјәтиндән, бәзиләри исә Гәрб гүввәләринин гәләбәсиндән данышыр. Амма һесаб едирәм ки, бу, Гәрб үчүн бөјүк мәғлубијјәтдир".
Sizin rəyiniz