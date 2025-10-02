Фоторепортаж | Һәзрәт Мәсумәнин (ә) һәрәминдә мүгавимәт охунун өнҹүлләринин шәһадәтинин биринҹи илдөнүмү
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн, Мүгәддәс Гум шәһәриндә, Мүгавимәт Охунун өнҹүлләри, Ислам дүнјасынын јүксәк рүтбәли Шиә алимләри вә фәхри шәхсләри Сејјид Һәсән Нәсруллаһ вә Сејјид Һашим Сәфиәддинин шәһадәтинин биринҹи илдөнүмү кечирилди. Һәзрәт Ханым Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс һәрәминин Имам Хомејни (Ризвануллаһи әлејһ) Шәбистанында кечирилән мәрасимдә мүҹтәһидләр, Елми Һөвзә хадимләри, бејнәлхалг гурумларын нүмајәндәләри, шәһид аиләләри вә Гум валилијинин мүхтәлиф тәбәгәләри иштирак едибләр.
2 oktyabr 2025 - 14:41
Xəbər kodu: 1734163
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абиди
