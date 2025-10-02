Иранлы гадын алпинист Әфсанә Һисамифард тарихи рекорд вурмаг әрәфәсиндәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Алпинизм Федерасијасынын рәһбәри Әфсанә Һисамифардин әлчатмаз тарихи рекорда имза атдығыны ачыглајыб вә дејиб:
“О, Еверест дағынын 20 километр гәрбиндә јерләшән 8201 метрлик Чо Ају зирвәсини фәтһ етмәклә "сәккиз мин метрлик" 14 зирвәни фәтһ едән илк иранлы гадын олаҹаг.”
Рза Әлипурун Ҹәнуби Кореја Дүнја Кубокунда чыхышы вә дөрдүнҹү титулуну газанмасы илә бағлы ИРНА-ја вердији мүсаһибәдә Рза Зареи дејиб:
“Олимпиадада иштирак едән дөрд нәфәр арасында јалныз Рза Әлипур јарымфинала јүксәлди вә әввәлки үч нәфәр јарышманын јарымфиналына чыха билмәди. Бу, Әлипурун консистенсијасынын һәгигәтән јүксәк олдуғуну ҝөстәрир.”
