Иранлы гадын алпинист Әфсанә Һисамифард тарихи рекорд вурмаг әрәфәсиндәдир

2 oktyabr 2025 - 12:06
Xəbər kodu: 1733994
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
“О, Еверест дағынын 20 километр гәрбиндә јерләшән 8201 метрлик Чо Ају зирвәсини фәтһ етмәклә "сәккиз мин метрлик" 14 зирвәни фәтһ едән илк иранлы гадын олаҹаг.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Алпинизм Федерасијасынын рәһбәри Әфсанә Һисамифардин әлчатмаз тарихи рекорда имза атдығыны ачыглајыб вә дејиб:

Рза Әлипурун Ҹәнуби Кореја Дүнја Кубокунда чыхышы вә дөрдүнҹү титулуну газанмасы илә бағлы ИРНА-ја вердији мүсаһибәдә Рза Зареи дејиб:

“Олимпиадада иштирак едән дөрд нәфәр арасында јалныз Рза Әлипур јарымфинала јүксәлди вә әввәлки үч нәфәр јарышманын јарымфиналына чыха билмәди. Бу, Әлипурун консистенсијасынын һәгигәтән јүксәк олдуғуну ҝөстәрир.”

