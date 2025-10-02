Пара-атлетика үзрә дүнја чемпионаты; Салеһи Гадынлар арасында илк гызыл медал газанды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Теһран - ИРНА - Өлкәмизин Ф54 дәрәҹәли низә атма јарышында пара-атлетика атма милли командасынын үзвү Һиндистанда кечирилән дүнја чемпионатында чемпионлуг титулуну газаныб.
Өтән ҝүн (чәршәнбә ҝүнү) параатлетика үзрә дүнја чемпионатынын бешинҹи ҝүнүндә Ф54 дәрәҹәли низә атма јарышында өлкәмизин Пара Атлетика Милли Командасынын үзвү Илһам Салеһи мејданчаја чыхараг, мүвафиг олараг 16,82 метр, 16,51 метр вә 16,13 метр атыб вә дөрдүнҹү вә алтынҹы ҹәһдләри сајылмајыб. Нәһајәт, бешинҹи ҹәһддә о, 17.06 нәтиҹә әлдә едәрәк дүнја чемпиону титулуну вә јарышын гызыл медалыны газана билди.
Бу јарышда Мексика тәмсилчиләри икинҹи вә үчүнҹү олублар.
Өтәнҝүнкү јарышы давам етдирән Зејнәб Муради низә атма јарышында, ҝөздән әлилләр вә ҝөрмә гүсурлулар командасынын үзвү Һәҹәр Сәфәрзадә исә саат 16:30-дан етибарән 400 метр мәсафәјә гачыш јарышынын финал мәрһәләсиндә рәгибләри илә гаршылашыб.
