Иран Ислам Республикасы илә Русија Федерасијасы арасында “Үмуми Стратежи Тәрәфдашлыг Мүгавиләси” гүввәјә миниб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији јајдығы бәјанатда билдириб: 16 јанвар 2025-ҹи ил тарихиндә ики өлкә президентләри тәрәфиндән Москвада имзаланмыш Иран Ислам Республикасы илә Русија Федерасијасы арасында “Үмуми Стратежи Тәрәфдашлыг Мүгавиләси” бу ҝүндән, 2 октјабр 2025-ҹи ил тарихиндән гүввәјә минир.
Иран-Русија Үмуми Стратежи Тәрәфдашлыг Мүгавиләси ики өлкә мүнасибәтләринин тарихиндә мүһүм дөнүш нөгтәси олмагла, тәрәфләрин мараг ҝөстәрдији мүхтәлиф саһәләрдә достлуг әлагәләринин јүксәләҹәјинә ишарә едир.
Бу мүһүм сәнәд, ики өлкә арасында әмәкдашлыг саһәләри вә приоритетләрини мүәјјән етмәклә, дипломатик, игтисади, тиҹарәт, елми-техноложи, енержи, инвестисија, мүдафиә, мәдәнијјәт вә диҝәр саһәләрдә мүнасибәтләрин ҝүҹләндирилмәси үчүн ајдын чәрчивә јарадыр вә гаршылыглы марагларын тәмин олунмасы, бејнәлхалг сүлһ вә тәһлүкәсизлијин горунмасы, бејнәлхалг һүгугун алилијинә вә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Низамнамәсинин принсипләринә гаршы артан тәһдид вә чағырышлара гаршы бирҝә сәјләрин координасијасы вә бирҝә әмәкдашлыг үчүн зәрури шәраит јарадыр.
