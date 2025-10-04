Гвардиола: Фәләстин халгына дәстәк үчүн күчәләрә чыхын!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, "Манчестер Сити”нин баш мәшгчиси испан халгыны сионист режимин ҹинајәтләринә гаршы етиразчылара гошулмаға чағырыб вә дејиб: Күчәләрә чыхын!
Пеп Гвардиола виртуал сәһифәсиндә халгы сионист режимин Гәззанын мәзлум халгына гаршы ҹинајәтләринә гаршы етиразчылара гошулмаға чағырыб.
О јазыб: Биз минләрлә ушағын өлдүрүлдүјү вә һәлә дә өлмәкдә олдуғу бир јердә сојгырымына вә иткин дүшмәсинә шаһид олуруг. Гәзза золағы дағыдылыб вә орада бир чох инсан сығынаҹаг, јемәк, ичмәли су вә дәрмансыз јашајыр.
