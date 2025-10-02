Рәсми Теһран ICAO -нун бејнәлхалг иҹласында фашист Иср@ил режиминин мәсулијјәтә ҹәлб едилмәсини тәләб едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын нүмајәндә һејәти Бејнәлхалг Мүлки Авиасија Тәшкилатынын (ICAO) бејнәлхалг топлантысында чыхыш едәрәк, 12 ҝүнлүк мүһарибә заманы с@онист режимин Иран Ислам Республикасынын мүлки авиасија инфраструктуруна гаршы төрәтдији һүҹумлары гәтијјәтлә писләјиб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын нүмајәндәләри ICAO вә Чикаго Конвенсијасына үзв өлкәләрә мүраҹиәт едәрәк, Исраилин бејнәлхалг өһдәликләри позан аддымларына ҝөрә рәсми шәкилдә гынанмасыны вә мәсулијјәтә ҹәлб едилмәсини тәләб едибләр.
Рәсми Теһранын ICAO-дакы нүмајәндәси, Иран Мүлки Авиасија Тәшкилатынын Учуш Стандартлары үзрә сәдр мүавини Мәҹид Әхлаги бу барәдә билдириб:
Бу ҝүн биз авиасијаны сүлһ вә рифаһ үчүн бир васитә кими јенидән танымалы вә буну ачыг шәкилдә гејд етмәлијик. Бу јанашма ејни заманда ондан ибарәтдир ки, ICAO Ассамблејасы Чикаго Конвенсијасынын мүдафиәси истигамәтиндә зәрури тәдбирләр ҝөрмәли вә бу сәнәди позан тәрәфләр — о ҹүмләдән си@нист режим — бејнәлхалг һүгуга әсасән мәсулијјәтә ҹәлб олунмалыдыр.
