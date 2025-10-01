  1. Ana səhifə
Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Имам Һәсән Әскәринин Милад Бајрамында "Мән Әһддимдәјәм" Иҹмасы Кечирилиб \ Видео

1 oktyabr 2025 - 14:38
Xəbər kodu: 1733704
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Мүгавимәт үввәләринин Шәһидләринин хатирәси анылыб. Мәрасим иштиракчылары си@нист режимин бајрагларыны ҹырараг вә “Америкаја өлүм, Иср@илә өлүм” шүарлары сәсләндирмәклә сахтакар, ушаг өлдүрән си@нист фашист режими вә онун һавадарларына гәзәбләрини ифадә едибләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәти Имам Заманын (әлејһи сәлам) мүбарәк Атасы, Имам Һәсән Әскәринин (әлејһис-салам) мөвлудунун илдөнүмүндә Мүгавимәт Ҹәбһәси шәһидләри Сејјид Һәсән Нәсруллаһ, Сејјид Һашим Сафуәддин вә Сәрдар Аббас Нилфорошанын хатирәләри анылыб. Мәрасиминдә Һөҹҹәтүл-Ислам Вәл-Мүслимин Насир Рәфии чыхыш едиб вә Сејјид Рза Нәримани мәдһијјә сөјләјибләр.

Мәрасимдә Мүгәддәс Мүдафиәнин газиләриндән олан Һаҹы Һүсејн Каҹи Сејид Һәсән Нәсруллаһын шәхсијјәтини вә Имам Заман (әлејһиссалам) илә сәмими әлагәсини динләјиҹиләрә изаһ едиб.

Мәрасимин башга бир һиссәсиндә мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидинин зәвварлары си@нист режимин бајрагларыны ҹырараг, “Америкаја өлүм” вә “Иср@илә өлүм” шүарлары сәсләндирәрәк сахта режим вә онун өвлады олан сионизм вә онун тәрәфдарларындан икраһларыны ифадә едибләр.

