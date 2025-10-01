Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Имам Һәсән Әскәринин Милад Бајрамында "Мән Әһддимдәјәм" Иҹмасы Кечирилиб \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәти Имам Заманын (әлејһи сәлам) мүбарәк Атасы, Имам Һәсән Әскәринин (әлејһис-салам) мөвлудунун илдөнүмүндә Мүгавимәт Ҹәбһәси шәһидләри Сејјид Һәсән Нәсруллаһ, Сејјид Һашим Сафуәддин вә Сәрдар Аббас Нилфорошанын хатирәләри анылыб. Мәрасиминдә Һөҹҹәтүл-Ислам Вәл-Мүслимин Насир Рәфии чыхыш едиб вә Сејјид Рза Нәримани мәдһијјә сөјләјибләр.
Мәрасимдә Мүгәддәс Мүдафиәнин газиләриндән олан Һаҹы Һүсејн Каҹи Сејид Һәсән Нәсруллаһын шәхсијјәтини вә Имам Заман (әлејһиссалам) илә сәмими әлагәсини динләјиҹиләрә изаһ едиб.
Мәрасимин башга бир һиссәсиндә мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидинин зәвварлары си@нист режимин бајрагларыны ҹырараг, “Америкаја өлүм” вә “Иср@илә өлүм” шүарлары сәсләндирәрәк сахта режим вә онун өвлады олан сионизм вә онун тәрәфдарларындан икраһларыны ифадә едибләр.
