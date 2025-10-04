Мәракешдә күчә етиразлары давам едир - Етиразчылар ислаһатлар тәләб едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, "З 212 нәсли" һәрәкатынын минләрлә фәалы Мәракешин мүхтәлиф шәһәрләриндә, о ҹүмләдән Рабат вә Касабланкада ардыҹыл једдинҹи ҝүндүр күчәләрә чыхараг сосиал әдаләтә дәстәк, баш назирин истефасыны, сәһијјә вә тәһсил хидмәтләринин јахшылашдырылмасыны, коррупсија илә мүбаризәни тәләб едән шүарлар сәсләндирибләр.
"Азадлыг, ләјагәт, сосиал әдаләт", "Сағламлыг приоритетдир, биз Дүнја Чемпионатыны истәмирик" вә "Халг коррупсијаја сон гојулмасыны вә Әхнушун (Мәракешин Баш Назири) истефасыны истәјир" етиразчыларын шүарларындан олуб.
Sizin rəyiniz