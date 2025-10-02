Amnesty International FIFA вә УЕФА-ја чағырыш етди: Иср@или бејнәлхалг јарышлардан кәнарлашдырын

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Amnesty International (Бејнәлхалг Амнистија Тәшкилаты) Дүнја Футбол Федерасијалары Ассосиасијасы (FIFA) вә Авропа Футбол Ассосиасијалары Иттифагына (УЕФА) мүраҹиәт едәрәк фашист Иср@ил режимин бејнәлхалг јарышлардан кәнарлашдырылмасыны тәләб едиб.
Тәшкилатын баш катиби Аҝнес Калламард билдириб: Иср@ил милли командасы Норвеч вә Италија илә гаршыдакы дүнја чемпионатынын сечмә ојунларына һазырлашдығы бир вахтда, бу режим Гәзза золағында фәләстинлиләрә гаршы сојгырым ҹинајәтләрини давам етдирир.
О әлавә едиб: Гәззада Иср@ил режими тәрәфиндән һәјата кечирилән вә инсанларын гәсдән аҹлыгла сынаға чәкилдији, күтләви гачгынлыға мәҹбур едилдији вә тамамилә мәһв едилмәјә чалышылдығы һүҹумлар нәтиҹәсиндә индијәдәк 65 минә јахын инсан һәлак олуб. Онларын арасында 800-дән чох идманчы, футболчу вә идман рәһбәри дә вар.
Калламард вурғулајыб: Бу сәбәбдән УЕФА вә ФЫФА бејнәлхалг һүгуга әсасән үзәрләринә дүшән мәсулијјәти јеринә јетирмәли вә Иср@ил командаларынын гитә вә бејнәлхалг јарышларда иштиракынын гаршысыны алмаг үчүн дәрһал тәдбир ҝөрмәлидирләр.
