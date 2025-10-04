Манчестер һадисәси Стармер һөкумәтинин фашист Иср@ил әлејһинә етиразлары јатыртмаг үчүн јени бәһанәсидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өлүмлә нәтиҹәләнән Манчестер һадисәси Инҝилтәрәдә репрессија аб-һавасыны ҝүҹләндирмәк үчүн јени бәһанә јарадыб вә Лондон рәсмиләри анти-Иср@ил етиразларыны ләғв етмәк вә Ф@ләстинин тәрәфдарларына дамға вурмагла си@нист режими тәнгид едәнләрә гаршы јени тәзјигләрә башлајыблар.
Лондон полиси рәсми бәјанат јајараг, шәнбә ҝүнү (4 октјабр 2025-ҹи ил) Лондонун мәркәзиндәки Трафалгар мејданында кечирилмәси планлашдырылан Фл@стин тәрәфдары митингинин тәшкилатчыларындан аксијаны ләғв етмәји вә ја тәхирә салмағы хаһиш едиб.
Полис бу тәләбин сәбәби кими Манчестердәки террор һадисәсиндән сонра "ј@һуди иҹмаларыны горумаг үчүн гүввәләрин тәҹили ҹәмләшдирилмәси зәрурәтини" ҝөстәриб.
