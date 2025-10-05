Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Спутникин вердији мәлумата ҝөрә, шәнбә ҝүнү Ҝүрҹүстанда гәрбјөнлү мүхалифләрин етираз аксијасы зоракылыға чеврилиб. Өлкәнин пајтахты Тбилисидә етиразчылар дәмир барјерләри кечәрәк президент игамәтҝаһына һүҹум етмәјә ҹәһд едибләр.
Телевизија һесабаты әлавә едиб ки, полис издиһамы дағытмаг үчүн бибәр газындан истифадә едиб.
Сечки ҝүнүндән әввәл мүхалифәтчиләр Тбилисидә јүрүш кечирәрәк бунун јерли һөкумәтләрә (бәләдијјәләрә) сечкиләр ҝүнү “динҹ ингилаб” олаҹағыны билдирибләр.
ТАСС хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Тбилисидә етиразчылар президент сарајына даш атыб, полисә дә јандырыҹы гурғулар атыблар.
Ҝүрҹүстан Дахили Ишләр Назирлији Тбилисидәки митингин “гануни һүдудлары ашдығыны” билдириб.
Тбилисидә етиразчылар президент игамәтҝаһына дахил олуб вә ону әлә кечирмәјә чалышырлар.
Спутник-ин мәлуматына ҝөрә, етиразчыларын дәмир барјерләри јардыглары президент сарајынын јахынлығында әлавә хүсуси тәјинатлылар јерләшдирилиб.
Хүсуси тәјинатлылар сарајын јахынлығында етиразчылара гаршы су шырнагларындан истифадә едир.
“Авропа-ҝүрҹү оғланлары” адлы груп хүсуси тәјинатлыларын хәбәрдарлығына бахмајараг, президент игамәтҝаһына даш атмагда давам едир, РИА Новости мүхбири хәбәр верир.
Үзләриндә АБ бајрағы да олан етиразчылар өлкәдәки президент игамәтҝаһы бинасына ҝирмәјә чалышырлар; тәһлүкәсизлик гүввәләри дә асајиши бәрпа етмәјә чалышыр.
"Руссиа Тодај"-ин мәлуматына ҝөрә, Тбилисидә, АБ вә Украјна бајраглары илә далғаланан маскалы иғтишашчылар Ҝүрҹүстан президент сарајынын јахынлығындакы стул вә масалары јандырыблар.
Чевик гүввәт полиси Тбилисини мүһасирәјә аларкән Авропа Иттифагы тәрәфдарлары күчәләри јандырыблар.
Тбилисидәки президент сарајынын тәһлүкәсизлик барјерләри Авропа Иттифагы тәрәфдарлары иғтишашчылара һүҹум етмәјә ҹәһд етдикдән сонра дағыдылыб.
