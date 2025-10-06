Нетанјаһу: Авропа ҺӘМАС-а тәслим олду; Трампын планы мүһарибәнин сонунун башланғыҹыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јевронјус телеканалынын вердији хәбәрә ҝөрә, Итраилин баш назири иддиа едиб ки, “Инди мәсулијјәт јүкү ҺӘМАС-ын үзәринә дүшүр ки, һәлә дә сахладығы әсирләри дәрһал азад етсин вә АБШ президенти Доналд Трампын тәклиф етдији сүлһ сазишини там шәкилдә гәбул етсин”.
Әл-Әгса Фыртынасы әмәлијјатынын икинҹи илдөнүмүнә бир нечә ҝүн галмыш Еуронеwс телеканалына ексклүзив мүсаһибә верән Бенјамин Нетанјаһу “исламчылара тәслим олдуғуну” дедији Авропаны сәрт шәкилдә тәнгид едиб. О, һәмчинин Авропа лидерләрини ҺӘМАС-ы дәстәкләмәмәјә чағырыб вә онлара төвсијә едиб: “Тимсаһы једиздирмәјин чүнки о, сизин арханызҹа ҝәләҹәк”.
Итраилин баш назири Авропа өлкәләринин лидерләрини кәскин тәнгид едәрәк, бу өлкәләрин Фәләстин халгынын сојгырымына ҝөрә Тәл-Әвивә ҝөстәрдији бүтүн сијаси, малијјә вә силаһ јардымыны унудараг, онлары “терроризмә тәслим олмагда” иттиһам едиб вә дејиб: “Авропа ҺӘМАС терроризминә тәслим олдуғу үчүн гајибдир. Фәләстин дөвләтинин сон танынмасы далғасы пост-Һолокостдан сонра јәһудиләрин ән бөјүк гәтлиамындан сонра ҺӘМАС-а верилән сон мүкафатыдыр. Авропа “террор тәһлүкәси” илә мүбаризә апармалыдыр, чүнки биз азад дүнјада мүһарибә едәрәк екстремистләрин Авропаја һүҹумунун гаршысыны алмаг үчүн мүбаризә апарырыг.”
Мүһарибәдән ики ил сонра Гәззаны ишғал етмәк кими әсас мәгсәдинә наил ола билмәјән Нетанјаһу ҺӘМАС-а гаршы иддиаларыны давам етдирәрәк әлавә етди: “Трамп планы, ҺӘМАС тәрәфиндән гәбул едиләрсә, бу мүһарибәнин сонунун башланғыҹы ола биләр. ҺӘМАС-ын илк нөвбәдә бу разылашмаја разы олмасынын сәбәби бизим онларын гәрарҝаһына (бүтөв Гәзза шәһәрини нәзәрдә тутур) гаршы һәрби әмәлијјат кечирмәјимиз иди. Нәтиҹәдә ҺӘМАС сонун јахынлашдығыны анлајанда даһа чевик олду.
О даһа сонра деди: “Әҝәр ҺӘМАС бүтүн разылашманы гәбул етмәкдән имтина едәрсә, АБШ Итраилин мүһарибәни һәрби јолла битирмәк сәјләрини там дәстәкләјәҹәк.”
Нетанјаһу сонда етираф етди: “ҺӘМАС-ын Гәззадакы рәһбәрлијинин әксәријјәти вә минләрлә дөјүшчүсү өлдүрүлсә дә, груп һәлә дә Итраилин нәзарәтиндән кәнар әразиләрдә тәсирә маликдир вә Итраил әсҝәрләринин өлүмүнә вә јараланмасына сәбәб олан ара-сыра һүҹумлар һәјата кечирир.”
