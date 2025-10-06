  1. Ana səhifə
Иззәддин Гәссам Бригадасы: Итраилин Меркава танкыны һәдәф алдыг

6 oktyabr 2025 - 21:05
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иззәддин Гәссам Бригадасы Гәззанын ҹәнубунда Итраилин Меркава танкына һүҹум етдијини ачыглајыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә телеканалынын мәлуматына ҝөрә, ҺӘМАС-ын Иззәддин Гәссам Бригадасы Гәззада фашист Итраил әсҝәрләринә гаршы јени әмәлијјат етдијини елан едиб.

Гәссам Бригадалары Гәзза шәһәринин ҹәнубундакы Сәккизинҹи күчәдә јерләшән Умм Әл-Гура мәктәбинин әтрафында ишғалчы Итраил режим ордусуна мәхсус Меркава танкыны касет бомбасы илә һәдәфә алдығыны ачыглајыб.

Гејд едәк ки, 2023-ҹү ил октјабрын 7-дә Гәзза золағында мүһарибә башлајандан вә Фәләстин мүгавимәт гүввәләринин тәәҹҹүблү шәкилдә һәјата кечирдији ҝөрүнмәмиш “Әгса Фыртынасы” әмәлијјатындан бу јана фашист Итраил ордусу бир сыра ағыр вә баһа баша ҝәлән зәрбәләрлә үзләшиб; Итраил ордусуна һәм дөјүш мејданында, һәм дә психоложи вә стратежи сәвијјәдә дәрин тәсирләр бурахан зәрбәләр ендириб.

