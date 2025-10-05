Ҝуардиан: Исраил әсҝәрләри мәшһур исвечли фәалы тәһгир едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Инҝилисдилли гәзет Сәмуд донанмасына һүҹум заманы сионист әсҝәрләрин мәшһур исвечли фәала гаршы тәһгирамиз давранышларына ишарә едиб.
Меһр Хәбәр Аҝентлијинин Мәа-ја истинадән вердији мәлумата ҝөрә, Инҝилтәрәнин "Ҝуардиан" гәзети Исвечин ишғал олунмуш Фәләстин әразиләриндәки сәфирлијинин өлкәнин Хариҹи Ишләр Назирлијинә мәшһур исвечли фәал Грета Тунбергин чох пис шәраитдә сахландығы барәдә мәлумат вердијини јазыб.
Мәлумата ҝөрә, Тунберг һәшәратларын чох олдуғу отагда олуб вә сионист әсҝәрләр ону кифајәт гәдәр су вә јемәклә тәмин етмәјибләр.
Хәбәр Аҝентлији башга бир исвечли фәала истинадән јазыб ки, сионист әсҝәрләр Гретанын сачыны јолуб, дөјүб вә сахта режимин бајрағыны өпмәјә мәҹбур едибләр! Башгаларыны горхутмаг үчүн әлләриндән ҝәләни етдиләр.
Гејд едәк ки, сионист һәрбчиләр “Сәмуд” донанмасынын ҝәмиләринә һүҹум заманы Гретаны јүзләрлә фәалла бирликдә һәбс едибләр.
