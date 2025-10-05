Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Спутник хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Русија Мүдафиә Назирлији өтән ҝеҹә өлкәнин һава һүҹумундан мүдафиә системләринин Русијанын мүхтәлиф бөлҝәләри, о ҹүмләдән Белгород, Воронеж, Нижни Новгород, Брјанск, Курск, Тула, Тамбов вә Мордовија сәмаларында онларла Украјна пилотсуз учан апаратыны әлә кечирәрәк мәһв етдијини билдириб.
Русија Мүдафиә Назирлији һәмчинин Донетскин Кузминовка шәһәринин дә азад едилдијини ачыглајыб.
Назирлијинин бәјанатында дејилир ки, Русија гүввәләри даһа 1300 Украјна әсҝәрини өлдүрүб вә 145 Украјна пилотсуз тәјјарәсинин өлкәнин һава һүҹумундан мүдафиә системи тәрәфиндән мәһв едилиб.
Русија Мүдафиә Назирлијинин ачыгламасында өтән ҝеҹә Украјна һәрби сәнаје мәркәзләринин ракет вә пилотсуз тәјјарәләрлә һәдәф алындығы гејд едилиб. Украјнанын һәрби сәнаје мәркәзләриндә истифадә олунан енержи објектләринин вә пилотсуз тәјјарә анбарынын да һәдәфә алындығы ачыгланыб.
