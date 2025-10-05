  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Сијонизим

Лапид фашист Иср@ил режимин ики назиринә хәбәрдарлыг едиб

5 oktyabr 2025 - 13:40
Xəbər kodu: 1735164
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Лапид фашист Иср@ил режимин ики назиринә хәбәрдарлыг едиб

Иср@ил режиминдә Бенјамин Нетанјаһоја гаршы мүхалиф һәрәкатын рәһбәри режимин гаты назирләринә мәһбус мүбадиләси сазишинин јолуну әнҝәлләмәклә бағлы хәбәрдарлыг едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәа хәбәр аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иср@ил фашист режиминдәки мүхалифәт һәрәкатынын рәһбәри Јаир Лапид режимин ики сәрт назири, дахили тәһлүкәсизлик назири Итамар Бен-Гуер вә малијјә назири Безалел Смотричин ҺӘМАС илә разылашманы позмасына иҹазә вермәјәҹәјини вурғулајыб.

О әлавә едиб: "Биз бу ики назирин мәһбус мүбадиләси сазишинә гаршы тәһдидләрини ешидирик. Биз онлара һеч вахт иҹазә вермәјәҹәјик ки, мүгавиләни позсунлар".

Лапид вурғулајыб ки, парламент үзвләринин вә ишғалчы фашист Иср@ил режим сакинләринин әксәријјәти Трампын планыны бәјәнир.

Хатырладаг ки, Бен-Ҝуер вә Смотриҹһ әввәлләр ҺӘМАС илә разылыг әлдә олунаҹағы тәгдирдә Иср@ил режиминдә һаким коалисијадан чыхаҹаглары илә һәдәләмишдиләр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha