Лапид фашист Иср@ил режимин ики назиринә хәбәрдарлыг едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәа хәбәр аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иср@ил фашист режиминдәки мүхалифәт һәрәкатынын рәһбәри Јаир Лапид режимин ики сәрт назири, дахили тәһлүкәсизлик назири Итамар Бен-Гуер вә малијјә назири Безалел Смотричин ҺӘМАС илә разылашманы позмасына иҹазә вермәјәҹәјини вурғулајыб.
О әлавә едиб: "Биз бу ики назирин мәһбус мүбадиләси сазишинә гаршы тәһдидләрини ешидирик. Биз онлара һеч вахт иҹазә вермәјәҹәјик ки, мүгавиләни позсунлар".
Лапид вурғулајыб ки, парламент үзвләринин вә ишғалчы фашист Иср@ил режим сакинләринин әксәријјәти Трампын планыны бәјәнир.
Хатырладаг ки, Бен-Ҝуер вә Смотриҹһ әввәлләр ҺӘМАС илә разылыг әлдә олунаҹағы тәгдирдә Иср@ил режиминдә һаким коалисијадан чыхаҹаглары илә һәдәләмишдиләр.
