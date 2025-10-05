Вашинҝтон Ексаминер: Америка өз хәлвәт һәјәтиндә сонсуз мүһарибә астанасындадыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәсирә Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Вашинҝтон Ексаминер нәшријјәси өз һесабатында јазыб: “Трамп наркотик таҹирләри илә мүбаризә бәһанәси илә Латын Америкасында гејри-гануни мүһарибә апарыр. Икинҹи президентлик мүддәтинин 9 ајындан сонра Гәрби Асијада Јәмән вә Ирана гаршы 2 һәрби һүҹум һәјата кечирди.”
Һесабатын давамында дејилир: “Буна бахмајараг, јәмәнлиләр һәлә дә Гырмызы дәниздә ҝәмиләрин ҝедиш вә ҝәлишинә нәзарәт едирләр, иранлылар да нүвә програмыны инкишаф етдирирләр. Трамп Кариб дәнизинә һәрби ҝәмиләр ҝөндәриб вә онун администрасијасы Венесуела дахилиндә һүҹумлар тәшкил етмәји дүшүнүр. Трампын һәрби сијасәти онун уғурсуз тәҹрүбәләрини тәкрарлајыр вә Конгресин разылығы олмадан Конститусијаны позур.”
Һесабатда вурғуланыр: Бу дәфә Америка өз хәлвәт һәјәтиндә сонсуз мүһарибә астанасындадыр.
