Мадуро: Лазым ҝәләрсә, силаһлы мүбаризәјә кечәҹәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, АБШ-ын тәһдидләри вә тәхрибатчы һәрәкәтләринә ҹаваб олараг Венесуела президенти вурғулајыб: Әҝәр силаһсыз мүбаризә үсулларындан силаһлы үсуллара кечмәк лазымдырса, Венесуела буну едәҹәк.
Бу өлкәнин пајтахты Каракасда кечирилән "Мүстәмләкәчилик, неоколониализм вә Гәрб империализминин торпаг гәсби" адлы бејнәлхалг конфрансын бағланыш мәрасиминдә Венесуела президенти Николас Мадуро өлкәсинин һеч вахт һеч бир империја гаршысында бојун әјмәјәҹәјини вә тәҹавүзә гаршы өз суверенлијини горумаг үчүн мүбаризә апараҹағыны вурғулајыб.
Sizin rəyiniz