Политолог: Голани террорчу режими бир нечә аја девриләҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәулумә аҝентлијинин вердији хәбәрә ҝөрә, бејнәлхалг һүгуг експерти вә сијаси аналитик Әвс Низар вурғулајыб ки, террорчу Голани режими Америка сионистләринин Суријаны парчаламаг лајиһәсинин нәтиҹәсидир вә бу режимин мөвҹудлуғу сијаси үфүгләрин мәһв олмасы демәкдир.
О, әлавә едиб: "Суријадакы тәҹавүз вә ҹинајәтләр ҝөрүнмәмиш сәвијјәјә чатыб вә бу, Ҹолани режиминин һакимијјәти алтында баш верир. Биз Суријанын чохлу сајда бөлҝәсинин Ҹолани режиминин һакимијјәтиндән узаг вә мухтар шәкилдә идарә олунмасынын шаһиди олуруг".
Низар вурғулајыб: Суријада милли мүхалиф групларын Голани режиминә гаршы фәалијјәтләри ҝүҹләниб вә онлар бу режими девирмәјә доғру ирәлиләјирләр.
О, даһа сонра вурғулајараг билдириб: “Голанинин фәалијјәти ИШИД вә Әл-Гаидә илә башлајыб вә Сурија халгынын ирадәси илә дејил, АБШ вә сионист режимин дәстәји илә һакимијјәтә ҝәлиб. Бу режим узун сүрмәјәҹәк вә сон нәтиҹәдә ҝәлән илин әввәлинә гәдәр давам едәҹәк.”
