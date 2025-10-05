Америка јәһудиләри Гәззада сионист режимин давранышыны мүһарибә ҹинајәти вә сојгырым һесаб едирләр \ Рәсми статистика

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Меһр Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Американын “Вашингтон Пост” гәзети Америкадакы јәһудиләрин сионист режим һаггында иҹтимаи рәји вә Гәззада баш верән просесләрә бахышларыны өјрәнмәк үчүн сорғу кечириб.
Сорғу нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, Америка јәһудиләринин 61 фаизи сионист режимин Гәззада һәрби ҹинајәтләр төрәтдијинә, 39 фаизи исә бу режимин фәләстинлиләрә гаршы сојгырым төрәтдијинә инаныр.
Сорғу нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, Америка јәһудиләринин 48 фаизи сионист режимин Гәззада һәрби әмәлијјатына гаршыдыр.
Бу Америка гәзетинин һесабатына әсасән, Америка јәһудиләринин 68 фаизи сионист режимин баш назири Бенјамин Нетанјаһунун чыхышына мәнфи мүнасибәт бәсләјир.
