Испанија сионист режимини Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәсиндә мәһкәмәјә вермәјә гәрар верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә телеканалынын мәлуматына ҝөрә, Испанијанын дахили ишләр назири өлкәсинин Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәсинә Сумуд донанмасы илә бағлы баш верән ҹинајәт һадисәләринә ҝөрә сионист режимә гаршы шикајәт вермәклә габаглајыҹы аддым атаҹағыны ачыглајыб.
Мәлумата ҝөрә, Фернандо Гранде Марласка һәмчинин вурғулајыб ки, “дахили вә бејнәлхалг ганунлара ҝөрә, бејнәлхалг суларда шәхсләрә гаршы һәр һансы һүҹум азадлығын позулмасы һесаб олунур”.
Гејд едәк ки, бундан әввәл Тунисин Фәләстиндә Мүгавимәтә Дәстәк Милли Комитәси Сумуд донанмасынын гејри-гануни шәкилдә әлә кечирилмәси вә журналистләрә гаршы һүҹума ҝөрә сионист режимә гаршы бејнәлхалг шикајәт едәҹәјини ачыгламышды.
Комитә һәмчинин “Сумуд” донанмасында сахланыланларын дәрһал азад едилмәсини вә Гәзза золағына һуманитар јардымларын дахил олмасына ганунсуз мане олан режимин ҹәзаландырылмасыны истәјиб.
