Пит Һегсет: Венесуела саһилләриндә ҝәмиләрә һүҹум етмәк үчүн иҹазә алдым

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реутерс Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, АБШ-ын һәрби назири Пит Һегсет Венесуела саһилләриндә АБШ-ын ҝәмиләрә һүҹуму үчүн бүтүн лазыми иҹазәләри алдығыны ачыглајыб.
Венесуеланын мүдафиә назири Владимир Падрино кечән ҹүмә ахшамы ән азы беш АБШ дөјүш тәјјарәсинин өлкәсинин саһил хәттинә јахынлашдығыны ачыглајыб.
О, телевизија илә чыхышында билдириб ки, Венесуеланын ән бөјүк һава лиманында һава һүҹумундан мүдафиә вә изләмә системләри саһилә јахынлашмаг үзрә олан бешдән чох дөјүш тәјјарәсини ашкарлајыб.
Венесуеланын мүдафиә назири һадисәни "бөјүк тәһлүкә" адландырыб вә ону писләјиб.
Венесуела президенти Николас Мадуро бу јахынларда Каракасын АБШ-ын Венесуелаја гаршы дүшмәнчилијини артырдығына ҹаваб олараг фөвгәладә вәзијјәт елан едиб.
Венесуеланын витсе-президенти Делҹј Родриҝуез базар ертәси ҝүнү бир мүддәт әввәл елан етди ки, Мадуро АБШ-ын “вәтәнимизә” һәр һансы мүмкүн һүҹуму һалында она милли мүдафиә вә тәһлүкәсизлик мәсәләләриндә һәрәкәтә кечмәјә иҹазә верән фәрман имзалајыб.
