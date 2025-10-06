Трамп јенидән Иранын нүвә програмынын мәһв едилдијини иддиа едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә телеканалынын мәлуматына ҝөрә, АБШ президенти Доналд Трамп бу өлкәнин Һәрби Дәниз Гүввәләринин јарадылмасынын илдөнүмү мүнасибәтилә кечирилән мәрасимдә нөвбәти дәфә әсассыз бәјанатлар вериб ки, бу өлкә Иран Ислам Республикасынын нүвә програмыны мәһв едиб.
О, иддиаларына давам едәрәк дејиб: “Үмид едирәм ки, Иран нүвә програмына јенидән башламаз, чүнки биз она гаршы чыхмалы олаҹағыг. Иран нүвә програмыны бәрпа етсә, биз чох ҝөзләмәјәҹәјик.”
Трамп даһа сонра иддиа едиб: “Әҝәр биз Иранын нүвә објектләринә һүҹум етмәсәјдик, өлкә бир ај әрзиндә нүвә силаһы әлдә едәҹәкди.”
О әлавә едиб: “Биз 22 илдир ки, Ирана һүҹум едилмәсини ҝөзләјирдик вә Америкада һеч бир президент буна ҹүрәт етмәјиб.”
Трамп АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринин шәхси һејәтинә “мәҹбур олмадыгҹа сизи дөјүшә ҝөндәрмәк истәмирик” дејиб.
Трампын Иранын нүвә програмы илә бағлы иддиалары елә бир һалда баш верир ки, Иран Ислам Республикасы илк ҝүндән етибарән һеч вахт нүвә силаһы әлдә етмәк истәмәдијини вә етмәјәҹәјини, нүвә енержисинә динҹ мәгсәдләр үчүн еһтијаҹы олдуғуну дәфәләрлә вурғулајыр.
Диҝәр тәрәфдән, Вәлијји Фәгиһ Башда Олмагла ИИР рәсмиләри дәфәләрлә вурғулајыблар ки, Иранын нүвә програмыны мәһв етмәк олмаз, чүнки бомбардиманла елми мәһв етмәк вә ја ҝеријә гајтармаг олмаз.
