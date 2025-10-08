  1. Ana səhifə
Исраил медиасы: Тәл-Әвив Гәззанын 70 фаизиндән ҝери чәкилмәјә һазырдыр

8 oktyabr 2025 - 19:45
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Исраил медиасы режимдәки тәһлүкәсизлик мәнбәләринә истинадән, режимин Гәззанын 70 фаизиндән ҝери чәкилмәјә һазыр олдуғуну ачыглајыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Әрәби хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, бәзи мәнбәләр һазырда Шарм әл-Шејхдә Исраилин Гәззадан чыхарылмасы мәсәләси илә бағлы мәсләһәтләшмәләрин апарылдығыны ачыглајыб.

Бу мәнбәләр сәрбәст бурахылаҹаг фәләстинли әсирләрин адларынын сијаһысынын Мәрван әл-Бәргути вә Әһмәд Сәадәт дә дахил олмагла Һәмас тәрәфиндән васитәчиләрә тәһвил верилдијини билдириб.

Ејни заманда, Исраил телевизијасы олан Канал 14 хәбәр вериб: Данышыглар заманы ҺӘМАС тамамилә ҝери чәкилмәкдә вә бејнәлхалг зәманәтләрдә исрар едир, Исраил нүмајәндә һејәти исә данышыгларын әсасы кими Трампын мүһарибәни дајандырмаг планына әсасланыр.

Исраил медиасы елан едиб: Бәзи Исраил тәһлүкәсизлик даирәләри Исраилин Гәззанын 70 фаизиндән тактики олараг ҝери чәкилмәјә һазыр олдуғуну, ҺӘМАС-ын истәдији там ҝери чәкилмәјә һазыр олдуғуну билдириб.

Сионист медиа органы “Һааретз” дә гејд едиб: “Тәһлүкәсизлик даирәләри илк дәфә разылыға ҝәлмәк үчүн никбиндирләр”.

