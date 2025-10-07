  1. Ana səhifə
ИИР Һәрби Дәниз Гүввәләринин команданы: Каспи әтрафы дөвләтләр бирҝә тәлимләр кечирәҹәк

7 oktyabr 2025 - 17:22
Xəbər kodu: 1736003
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Бу сөзләри контр-адмирал Шәһрам Ирани чәршәнбә ахшамы Санкт-Петербургда Каспи әтрафы өлкәләрин һәрби дәниз гүввәләри командирләринин ҝөрүшүндә дејиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Һәрби Дәниз Гүввәләринин команданы Бәндәр Әнзәли вә Каспи дәнизинин ҹәнуб саһилләриндә бу јахынларда кечирилән бирләшмиш тәлимдән мәмнунлуғуну ифадә едәрәк деди: Јахын вахтларда Каспијани өлкәләрлә әмәкдашлыг чәрчивәсиндә јени бирләшмиш тәлим кечириләҹәк.

Бу сөзләри контр-адмирал Шәһрам Ирани чәршәнбә ахшамы Санкт-Петербургда Каспи әтрафы өлкәләрин һәрби дәниз гүввәләри командирләринин ҝөрүшүндә дејиб.

Русија Һәрби Дәниз Гүввәләри команданынын ев саһиблији етдији иҹласда контр-адмирал Ирани Каспи әтрафы дөвләтләрин бу дәнизлә бағлы саһәләрдә чох јахшы мүнасибәтләр мүәјјән етдијини билдириб вә дејиб: Каспи дәнизи јалныз Каспи дәнизинин беш саһилјаны дөвләтинә аиддир, о ҹүмләдән Иран, Русија, Газахыстан, Түркмәнистан вә Азәрбајҹан Республикасына мәхсусдур вә онун мәсәләләрини бу беш дөвләт һәлл едәҹәк.

Иран Һәрби Дәниз Гүввәләринин команданы дејиб: Каспи реҝионданкәнар ҝүҹләрин јери дејил вә Каспи әтрафы дөвләтләр онларын ҝүҹ ҝөстәрмәсинә иҹазә вермәјәҹәкләр.

О, вурғулады: Бу дәнизлә бағлы Каспи әтрафы дөвләтләр өзләри гәрар верәҹәкләр.

Контр-адмирал Ирани гејд едиб: Каспи әтрафы өлкәләрин имканлары о сәвијјәдәдир ки, онлар давамлы тәһлүкәсизлији тәмин едә вә игтисади динамизмә төһфә верә вә еколожи проблемләри һәлл едә биләрләр.

