ИИР Һәрби Дәниз Гүввәләринин команданы: Каспи әтрафы дөвләтләр бирҝә тәлимләр кечирәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Һәрби Дәниз Гүввәләринин команданы Бәндәр Әнзәли вә Каспи дәнизинин ҹәнуб саһилләриндә бу јахынларда кечирилән бирләшмиш тәлимдән мәмнунлуғуну ифадә едәрәк деди: Јахын вахтларда Каспијани өлкәләрлә әмәкдашлыг чәрчивәсиндә јени бирләшмиш тәлим кечириләҹәк.
Бу сөзләри контр-адмирал Шәһрам Ирани чәршәнбә ахшамы Санкт-Петербургда Каспи әтрафы өлкәләрин һәрби дәниз гүввәләри командирләринин ҝөрүшүндә дејиб.
Русија Һәрби Дәниз Гүввәләри команданынын ев саһиблији етдији иҹласда контр-адмирал Ирани Каспи әтрафы дөвләтләрин бу дәнизлә бағлы саһәләрдә чох јахшы мүнасибәтләр мүәјјән етдијини билдириб вә дејиб: Каспи дәнизи јалныз Каспи дәнизинин беш саһилјаны дөвләтинә аиддир, о ҹүмләдән Иран, Русија, Газахыстан, Түркмәнистан вә Азәрбајҹан Республикасына мәхсусдур вә онун мәсәләләрини бу беш дөвләт һәлл едәҹәк.
Иран Һәрби Дәниз Гүввәләринин команданы дејиб: Каспи реҝионданкәнар ҝүҹләрин јери дејил вә Каспи әтрафы дөвләтләр онларын ҝүҹ ҝөстәрмәсинә иҹазә вермәјәҹәкләр.
О, вурғулады: Бу дәнизлә бағлы Каспи әтрафы дөвләтләр өзләри гәрар верәҹәкләр.
Контр-адмирал Ирани гејд едиб: Каспи әтрафы өлкәләрин имканлары о сәвијјәдәдир ки, онлар давамлы тәһлүкәсизлији тәмин едә вә игтисади динамизмә төһфә верә вә еколожи проблемләри һәлл едә биләрләр.
