Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Меһр хәбәр аҝентлији Реутерс-ә истинадән хәбәр верир ки, Литва һакимијјәти өлкәнин һава мәканында бир нечә шүбһәли шар ашкар едилдикдән сонра Вилнүс Бејнәлхалг Һава Лиманында учушларын дајандырылдығыны ачыглајыб.
Бу арада Полша Силаһлы Гүввәләри дә өлкәнин һава тәһлүкәсизлијини ҝүҹләндирмәк үчүн бир нечә гырыҹы тәјјарәнин ҝөндәрилдијини ачыглајыб.
Бу һәрәкәт Русијанын НАТО-нун прокси гүввәси олан Украјнаја јени ракет һүҹумларындан сонра атылыб.
Sizin rəyiniz