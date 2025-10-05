  1. Ana səhifə
5 oktyabr 2025 - 12:17
Xəbər kodu: 1735120
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Литва учушлары дајандырыб, Полша исә Русија һүҹумларындан сонра һәјәҹан тәбили чалыб

Русијанын Украјнаја јени һүҹумларындан сонра Литва пајтахтынын һава лиманында һава һәрәкәтини мүвәггәти дајандырыб, Полша исә дөјүш тәјјарәләри јерләшдирмәклә һава тәһлүкәсизлијини артырыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Меһр хәбәр аҝентлији Реутерс-ә истинадән хәбәр верир ки, Литва һакимијјәти өлкәнин һава мәканында бир нечә шүбһәли шар ашкар едилдикдән сонра Вилнүс Бејнәлхалг Һава Лиманында учушларын дајандырылдығыны ачыглајыб.

Бу арада Полша Силаһлы Гүввәләри дә өлкәнин һава тәһлүкәсизлијини ҝүҹләндирмәк үчүн бир нечә гырыҹы тәјјарәнин ҝөндәрилдијини ачыглајыб.

Бу һәрәкәт Русијанын НАТО-нун прокси гүввәси олан Украјнаја јени ракет һүҹумларындан сонра атылыб.

