Һизбуллаһын Әл-Әгса Фыртынасы Әмәлијјатынын икинҹи илдөнүмү илә бағлы бәјанаты

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-И`лам Әл-Һәрби Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Ливан Һизбуллаһ Мүгавимәт Һәрәкаты чәршәнбә ахшамы ҝүнү Әл-Әгса Фыртынасы әмәлијјатынын икинҹи илдөнүмү илә бағлы бәјанат јајараг, Фәләстин халгына вә мүгавимәтә давамлы дәстәјини бир даһа вурғулады.
Һизбуллаһ Әл-Әгса Фыртынасы әмәлијјатынын икинҹи илдөнүмү илә бағлы вердији бәјанатда мүгавимәт ҝөстәрән Фәләстин халгы илә әһд-пејманыны тәзәләјәрәк билдириб: “Әгса Фыртынасы әмәлијјаты ҹинајәткар сионист режимин әсл симасыны үзә чыхарды.”
Бәјанатда дејилир:
“Әл-Әгса Фыртынасы”нын гәһрәманҹасына дөјүшүнүн икинҹи илдөнүмүндә Һизбуллаһ, әзаб вә ағры илә гарышан сәбир вә сабитгәдәмликлә ҹинајәткар сионист режимә гаршы ән јүксәк шәрәф вә иззәт дәрсини јазан Фәләстин халгы илә мүгавимәтли вә мәтанәтли Фәләстин халгынын јанында олмаға давам едәҹәјинә даир андыны тәзәләјир.”
Һизбуллаһ вурғулады: “Бу мүгәддәс дөјүш елә илк андан бүтүн инсани кејфијјәтдән мәһрум олан вә АБШ тәрәфиндән дәстәкләнән, бүтүн ганунлары, гәтнамәләри вә һуманитар мүлаһизәләри позан, өлкәләрин вә милләтләрин суверенлијини тапдалајан, ҹинајәтләрини, гәтлиамларыны, Гәззә халгыны аҹлыгда вә көчкүнлүклә сахламагда давам етдирән, експансионист планлары олан ҹинајәткар сионист режимин әсл симасыны үзә чыхарды.”
Ливан Һизбуллаһынын бәјанатында дејилир: “Бөлҝәнин тәһлүкәсизлији, сабитлији вә ҝәләҹәји әрәб вә Ислам өлкәләри вә халгларынын мөвге, сөз вә әмәкдашлыг бирлијиндән, јалныз ҝүҹ дилини анлајан дүшмәнә гаршы мүгавимәти дәстәкләмәк үчүн ваһид бир сырада дајанмаларындан асылыдыр. Ислам үммәти билмәлидир ки, бу режим Ислам үммәтинин гәлбинә хәнҹәр санҹан вә бәдхассәли хәрчәнҝ шишидир ки, јајылмаздан, дағынты вә виранәлик төрәтмәтмәкдән өнҹә көкү кәсилмәлидир.”
Һизбуллаһ һәрәкаты бу бәјанатда Сејид Һәсән Нәсруллаһ, Һашим Сафиәддин вә мүгавимәтин диҝәр шәһидләринин јолуну давам етдирдијини вурғулајараг, шәһидләрә вә Фәләстин халгына, бүтүн мүгавимәт һәрәкатларына, Иран, Јәмән, Ираг башда олмагла Гәззаја дәстәк верән һәр кәсә вә дүнјанын ән азадлыгсевәр халгларына дәстәк верән бүтүн дүнја халгларына саламларыны чатдырыб.
Һизбуллаһ билдириб: “Өз торпағында көк салмыш вә сионистләрин өлүм машынына гаршы синә чылпаг дајанан азад вә мүбариз Фәләстин халгына салам олсун.”
Һизбуллаһ һәмчинин Фәләстинин бүтүн мүгавимәт групларыны вә әфсанәви дастанлар јарадан јер үзүнүн ән шиддәтли тағутуна вә зүлмүнә гаршы мүбаризә апаран ҹәсур мүҹаһидләри саламлајыб.
Һизбуллаһ бәјанатынын сонунда вурғуланыб: “Бу бөјүк һадисә тарихдә әбәди олараг галаҹаг; Өз торпағыны гәсб едән ишғалчыја гаршы ајаға галхан, вурушан, фәдакарлыг едән, дирәниш ҝөстәрән вә ин ә Аллаһ галиб ҝәләҹәк бир халгла бағлы һәјат дәрси. Вә Фәләстин торпағы һијләҝәрләрин вә компромисләрин бүтүн чалышмаларына бахмајараг, там олараг өз гануни саһибләринә гајтарылаҹаг.”
