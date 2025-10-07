  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

Кремл: Путинин Томагавкларын Украјнаја ҝөндәрилмәсинин нәтиҹәләри илә бағлы изаһаты ајдын иди

7 oktyabr 2025 - 18:04
Xəbər kodu: 1736022
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Кремл: Путинин Томагавкларын Украјнаја ҝөндәрилмәсинин нәтиҹәләри илә бағлы изаһаты ајдын иди

Кремл сөзчүсү вурғулајыб ки, Русија президенти АБШ-ын Украјнаја мүмкүн “Томагавк” ганадлы ракетләринин тәдарүкүнә өлкәнин неҹә ҹаваб верәҹәји барәдә чох ајдын данышыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тасс хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Кремлин сөзчүсү Дмитри Песков, Москванын АБШ-дан Украјнаја мүмкүн узагмәнзилли “Томагавк” ракетләринин тәдарүкүнә ҹаваб олараг, Русија президенти Владимир Путинин Москванын неҹә ҹаваб верәҹәји илә бағлы чох ачыг данышдығыны вурғулајыб.

Песков бунунла бағлы дејиб: “Москванын мөвгеји илә бағлы демәлијәм ки, президент Путин “Валдај Диалог Форуму”нда бу јахынларда кечирилән ҝөрүшдә буну там бирмәналы вә әтрафлы изаһ етди. Орада (ҝөрүшдә) һәр шеј ајдын иди.”

Октјабрын 2-дә кечирилән Валдај Бејнәлхалг Диалог Клубунда Путин дејиб ки, Америка гүввәләринин бирбаша мүдахиләси олмадан Томагавк ракетләриндән истифадә мүмкүн дејил; Әҝәр бу реаллашарса, “Русија илә АБШ да дахил олмагла, өлкәләр арасында ескаласијанын тамамилә јени вә кејфијјәтҹә фәргли мәрһәләсинин баш вермәси демәкдир”.

Октјабрын 5-дә Русија президенти һәмчинин вурғулајыб ки, Вашингтонун Кијевә “Томагавк” ракетләри ҝөндәрмәк гәрары Русија-Америка мүнасибәтләриндәки мүсбәт тенденсијаја көлҝә салаҹаг.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha