Кремл: Путинин Томагавкларын Украјнаја ҝөндәрилмәсинин нәтиҹәләри илә бағлы изаһаты ајдын иди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тасс хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Кремлин сөзчүсү Дмитри Песков, Москванын АБШ-дан Украјнаја мүмкүн узагмәнзилли “Томагавк” ракетләринин тәдарүкүнә ҹаваб олараг, Русија президенти Владимир Путинин Москванын неҹә ҹаваб верәҹәји илә бағлы чох ачыг данышдығыны вурғулајыб.
Песков бунунла бағлы дејиб: “Москванын мөвгеји илә бағлы демәлијәм ки, президент Путин “Валдај Диалог Форуму”нда бу јахынларда кечирилән ҝөрүшдә буну там бирмәналы вә әтрафлы изаһ етди. Орада (ҝөрүшдә) һәр шеј ајдын иди.”
Октјабрын 2-дә кечирилән Валдај Бејнәлхалг Диалог Клубунда Путин дејиб ки, Америка гүввәләринин бирбаша мүдахиләси олмадан Томагавк ракетләриндән истифадә мүмкүн дејил; Әҝәр бу реаллашарса, “Русија илә АБШ да дахил олмагла, өлкәләр арасында ескаласијанын тамамилә јени вә кејфијјәтҹә фәргли мәрһәләсинин баш вермәси демәкдир”.
Октјабрын 5-дә Русија президенти һәмчинин вурғулајыб ки, Вашингтонун Кијевә “Томагавк” ракетләри ҝөндәрмәк гәрары Русија-Америка мүнасибәтләриндәки мүсбәт тенденсијаја көлҝә салаҹаг.
Sizin rəyiniz