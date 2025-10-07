Рубио нөвбәти дәфә сионист режимин ҹинајәтләрини мүдафиә едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә телеканалынын мәлуматына ҝөрә, АБШ дөвләт катиби Марко Рубио чәршәнбә ахшамы Әл-Әгса Фыртынасы Әмәлијјатынын икинҹи илдөнүмүндә Гәззада атәшкәс данышыглары мәсәләси илә бағлы мөвге нүмајиш етдириб.
Бунунла бағлы АБШ дөвләт катиби ҝүлүнҹ вә демагог бир иддиа илә чыхыш едәрәк иддиа едиб:
“Президент Трампын башчылыг етдији Вашингтон бүтүн әсирләри (ҺӘМАС-ын сахладығы сионист әсирләри) азад етмәк вә Гәззада Һәмас һакимијјәтинә сон гојмаг сәјләринә рәһбәрлик едир.”
АБШ-ын ишғалчы сионистләрә мәзлум фәләстинлиләрә гаршы өз вәтәнләриндә сојгырымыны һәјата кечирмәк үчүн һәр ҹүр васитә вә јардым ҝөстәрмәсинә рәғмән Марко Рубио јенә бош-бош иддиасыны давам етдириб:
“Биз тәкҹә Исраилин тәһлүкәсизлијини дејил, һәм дә Гәрби Асијада нәсилләр үчүн сүлһ вә рифаһы тәмин едән давамлы сүлһүн тәшвиги сәјләринә рәһбәрлик едирик. 7 октјабрын икинҹи илдөнүмүндә биз бүтүн әсирләрин вә онларын аиләләринин изтирабларына сон гојмаг үчүн Исраиллә бирҝә өһдәлијимизи бир даһа тәсдигләјирик.”
О, чүрүк иддиасына давам едәрәк дејиб: “Президент Трампын Гәззада мүһарибәни дајандырмаг планы бу гаранлыг фәсли ҝери гајтармаг вә һамы үчүн давамлы сүлһ вә тәһлүкәсизлијин әсасларыны гојмаг үчүн тарихи бир фүрсәт тәгдим едир!”
