Рубио нөвбәти дәфә сионист режимин ҹинајәтләрини мүдафиә едиб

7 oktyabr 2025 - 18:43
Xəbər kodu: 1736035
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
АБШ дөвләт катиби Әл-Әгса Туфаны Әмәлијјатынын икинҹи илдөнүмүндә чыхыш едәрәк бир даһа сионист режимин ҹинајәтләрини вә Трампын Гәззада атәшкәс планыны мүдафиә етди.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә телеканалынын мәлуматына ҝөрә, АБШ дөвләт катиби Марко Рубио чәршәнбә ахшамы Әл-Әгса Фыртынасы Әмәлијјатынын икинҹи илдөнүмүндә Гәззада атәшкәс данышыглары мәсәләси илә бағлы мөвге нүмајиш етдириб.

Бунунла бағлы АБШ дөвләт катиби ҝүлүнҹ вә демагог бир иддиа илә чыхыш едәрәк иддиа едиб:

“Президент Трампын башчылыг етдији Вашингтон бүтүн әсирләри (ҺӘМАС-ын сахладығы сионист әсирләри) азад етмәк вә Гәззада Һәмас һакимијјәтинә сон гојмаг сәјләринә рәһбәрлик едир.”

АБШ-ын ишғалчы сионистләрә мәзлум фәләстинлиләрә гаршы өз вәтәнләриндә сојгырымыны һәјата кечирмәк үчүн һәр ҹүр васитә вә јардым ҝөстәрмәсинә рәғмән Марко Рубио јенә бош-бош иддиасыны давам етдириб:

“Биз тәкҹә Исраилин тәһлүкәсизлијини дејил, һәм дә Гәрби Асијада нәсилләр үчүн сүлһ вә рифаһы тәмин едән давамлы сүлһүн тәшвиги сәјләринә рәһбәрлик едирик. 7 октјабрын икинҹи илдөнүмүндә биз бүтүн әсирләрин вә онларын аиләләринин изтирабларына сон гојмаг үчүн Исраиллә бирҝә өһдәлијимизи бир даһа тәсдигләјирик.”

О, чүрүк иддиасына давам едәрәк дејиб: “Президент Трампын Гәззада мүһарибәни дајандырмаг планы бу гаранлыг фәсли ҝери гајтармаг вә һамы үчүн давамлы сүлһ вә тәһлүкәсизлијин әсасларыны гојмаг үчүн тарихи бир фүрсәт тәгдим едир!”

