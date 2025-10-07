Шејх Нәим Гасим: Биз ҝүҹлүјүк вә Иранын дәстәјинә ҝөрә миннәтдарыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-И`лам Әл-Һәрби хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Һизбуллаһын Ливандакы Баш Катиби Шејх Нәим Гасим чәршәнбә ахшамы Теһранда кечирилән “Иране Һәмдел” милли тәдбиринә мүраҹиәтиндә шәһид Сејид Һәсән Нәсруллаһын Һизбуллаһын гәләбәләриндәки дәјәрли ролуна тохунуб.
О, дејиб: "Исраилә гаршы гәләбәләри Сејид Һәсән Нәсруллаһ әлдә етди вә мүһүм олан одур ки, о, даим һагг јолунда олан мөһкәм вә мүҹаһид бир ҹәмијјәт јетишдирди. Шәһид Нәсруллаһ Фәләстин шәһиди, бөлҝәдә вә дүнјада мүгавимәт аловунун шәһиди иди вә шәһид Сәфиәддин дә бу наилијјәтләрдә онун шәрики вә һәмрәји сајылырды".
Ливан Һизбуллаһынын баш катиби вурғулајыб: “Ливанда вә реҝионда ҝөрдүјүмүз наилијјәтләр вә нәтиҹәләр Имам Хомејнинин јолу вә методунда олан Имам Хаменеинин рәһбәрлији вә тәлимләриндән гајнагланыр.”
О, чыхышына әлавә едиб: “Биз илк Әл-Бәс дөјүшүнә дахил олдуг вә бу, чәтин вә чох ағыр дөјүш иди, лакин биз бу дөјүшдән гәләбә, гәтијјәт, мәтанәт вә әзмлә чыхдыг вә иншаллаһ, давам едәҹәјик. Сизә мүждә верирәм ки, Сејид Һәсән Нәсруллаһын өвладлары гәһрәман дөјүшчүләр вә мүбаризләрдир вә Исраилин өз мәгсәдләринә чатмасына имкан вермәјәҹәкләр. Биз Уҹа Аллаһын көмәји илә ҝүҹлүјүк вә Иран Ислам Республикасынын дәстәјинә ҝөрә чох миннәтдарыг.”
О, даһа сонра давам едәрәк билдириб: “Ираны он ики ҝүн әрзиндә Исраил-Америка тәҹавүзүнә ҝөстәрдији әфсанәви мүгавимәтә ҝөрә тәбрик едирәм. Иранын гәләбәси бу ҝүнә вә тарихә јазылыб вә биз билирик ки, Иран һәгигәтин, мүгавимәтин вә Фәләстинин јанында дурмағын бәдәлини өдәјир.”
Sizin rəyiniz