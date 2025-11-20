Венесуела сәфири: Чин, Русија вә Иранла иттифагымыз стратежи вә данылмаздыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын бу Латын Америкасы өлкәсинә һүҹум етмәмәси һалында Каракасын Иран, Чин вә Русија илә әлагәләри кәсмәјә һазыр олмасы барәдә шајиәләрә ҹаваб олараг, Венесуеланын Ирандакы сәфири билдириб: “Дахили вә ја хариҹи сијасәтимизи һәр һансы бир хариҹи һөкумәтин мүәјјән етмәсини һеч вахт гәбул етмәјәҹәјик. Пекин, Москва вә Теһранла мүттәфигликләримиз стратежи характер дашыјыр”.
ИРНА-ја ексклүзив мүсаһибәсиндә Венесуела Боливар Республикасынын Теһрандакы сәфири Хосе Рафаел Силва Апонте билдириб: “Венесуеланын сүлһ дипломатијасы, өз мүгәддәратыны тәјинетмә һүгугу вә мүдахилә етмәмәк һүгугуна әсасланан мүстәгил вә суверен хариҹи сијасәти вар. Биз һеч вахт һәр һансы бир хариҹи һөкумәтин дахили вә ја хариҹи сијасәтимизи мүәјјән етдијини гәбул етмәјәҹәјик”.
О, әлавә едиб: “Чин, Русија вә Иранла стратежи иттифагларымыз гаршылыглы әмәкдашлыға, суверенлијә һөрмәтә, ортаг тәкамүлә вә инкишафа әсасланыр вә инди данылмаз бир реаллыға чеврилмиш чохгүтблү бир дүнјанын формалашмасы просесинин ваҹиб һиссәсидир”.
