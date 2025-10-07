Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Әл-Ҹәзирә”нин мәлуматына ҝөрә, Полша ордусу бәјанат јајыб: “Норвеч Ф-35 гырыҹылары Полша вә Һолландија пилотлары илә бирҝә һава патрулларында иштирак етмәк үчүн, базар ертәси ҝәлиб.”
Мәтбуат органынын јаздығына ҝөрә, ады чәкилән Авропа өлкәләринин сөзүҝедән патрул әмәлијјаты үчүн ҝөстәрдикләри бәһанә онларын һава мәканында Русија мәншәли олдуғуну иддиа етдикләри пилотсуз тәјјарәләрин ҝөрүнмәси олуб; Москва исә бу әсассыз иттиһамы дәфәләрлә рәдд едиб.
РБҸ Украјна хәбәр верир ки, бундан әввәл Норвеч Ф-35 гырыҹыларынын бирҝә һава патруллары үчүн бу ҝүн Полшаја ҝәлмәсинин планлашдырылдығы вә Полша вә Һолландија тәјјарәләринин дә бу миссијада иштирак едәҹәји ачыгланыб.
Ф-35-ләр 31-ҹи Тактики Һава Базасынын јерләшдији Познан-Крезесини һава лиманына ениш едиб.
Әлавә Ф-35-ләр бу ајын сонунда онлара гошулаҹаг.
Бу, бу ил Полшада Норвеч Ф-35-ләринин иштирак етдији икинҹи белә миссијадыр. Әввәлки миссија јанвар ајында башлады вә јај боју давам етди.
Sizin rəyiniz