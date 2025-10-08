Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Спутник Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Русија президенти Владимир Путин билдириб ки, дүшмән мүһарибәнин бүтүн ҹәбһә хәттләри үзрә ҝери чәкилир.
О әлавә едиб: Хүсуси һәрби әмәлијјатлар зонасында олан Русија гүввәләри тәшәббүсү әлә алыр вә бу ил 5 мин квадрат километр әразини вә 219 шәһәри азад едиб.
Путин бәјан едиб: Мүдафиә сәнајеси Русија ордусунун әмәлијјатларынын мүвәффәгијјәтини тәмин едир вә биз јени силаһларын сүрәтли инкишафы вә онларын гошунлара чатдырылмасыны вурғулајырыг.
Русија президенти чыхышынын диҝәр һиссәсиндә дејиб: Кијев режими Русијанын дәринликләриндә мүлки һәдәфләри һәдәф алмаға чалышыр, лакин бу, һеч бир шәкилдә она көмәк етмәјәҹәк.
Путин әлавә едиб: Русија мүдафиә сәнајеси ордунун ағыллы силаһ, ракет, сурсат, силаһ вә һәрби техникаја олан еһтијаҹларыны там өдәјир.
