Әрагчи: Мәним Виткоффла әлагәм олмајыб

8 oktyabr 2025 - 17:39
Xəbər kodu: 1736451
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири АБШ нүмајәндәси илә данышыгларла бағлы фәрзијјәләрә ҹаваб олараг, онунла һеч бир әлагәсинин олмадығыны ачыглајыб.

ИРНА- хәбәр аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, бу ҝүн сәһәр, октјабрын 8-дә һөкумәт иҹласынын чәрчивәсиндә хариҹи ишләр назири Аббас Әрагчи журналистләрә вердији ачыгламада Әл-Ҹәридә Күвејт гәзетинин "о, АБШ президентинин Јахын Шәрг үзрә хүсуси нүмајәндәси Стив Виткоффла әлагә сахлајыб" хәбәринә мүнасибәт билдириб: “Мәним онунла һеч бир әлагәм олмајыб”.

