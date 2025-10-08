Әрагчи: Мәним Виткоффла әлагәм олмајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири АБШ нүмајәндәси илә данышыгларла бағлы фәрзијјәләрә ҹаваб олараг, онунла һеч бир әлагәсинин олмадығыны ачыглајыб.
ИРНА- хәбәр аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, бу ҝүн сәһәр, октјабрын 8-дә һөкумәт иҹласынын чәрчивәсиндә хариҹи ишләр назири Аббас Әрагчи журналистләрә вердији ачыгламада Әл-Ҹәридә Күвејт гәзетинин "о, АБШ президентинин Јахын Шәрг үзрә хүсуси нүмајәндәси Стив Виткоффла әлагә сахлајыб" хәбәринә мүнасибәт билдириб: “Мәним онунла һеч бир әлагәм олмајыб”.
Sizin rəyiniz