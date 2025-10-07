Шанлы Иран Президенти Гәззалыларын гәтлиамыны азәри дилиндә шеирлә писләјиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран президенти Шәһријарын азәри дилиндә јаздығы бир шеирә ишарә едәрәк, Гәззада мүдафиәсиз инсанлара зүлм едилмәси вә онларын өлдүрүлмәсини писләјиб вә хатырладыб: Инсан һагларындан дәм вуран, лакин Гәззада ҝүнаһсыз инсанлары өлдүрән инсанларын чыхышына дөзмәк чох чәтиндир.
Мәсуд Пезешкиан, бу ҝүн сәһәр, чәршәнбә ахшамы, октјабрын 7-дә, Иран Јајым Корпорасијасынын Бејнәлхалг Конфранс Мәркәзиндә кечирилән "Милли Кәнд вә Көчәриләр Ҝүнү Тәдбири"ндә вәтәнимизин бәдхаһларын вә дүшмәнләрин ишғалы мәканына чеврилмәсинә имкан вермәјәҹәјимизи вурғулајан Пезешкиан дејиб: “Дүшмән Ирана һүҹум етсә, өлкәдә хаос олаҹағыны дүшүнүрдү, лакин Иран халгы дүшмәнләрин гаршысында дајанараг һәр саһәдә мүһүм наилијјәтләр әлдә етди”.
Чыхышынын јекун һиссәсиндә Шәһријарын азәри дилиндә јаздығы шеирә тохунан президент Гәззада мүдафиәсиз инсанлара зүлм едилмәсини вә онларын гәтлә јетирилмәсини писләјиб вә хатырладыб: "Инсан һагларындан дәм вуран, амма Гәззада ҝүнаһсыз инсанлары гәтлә јетирән инсанларын данышығына дөзмәк чох чәтиндир. Кор вә залым олан, пул вә игтидарын ҝөзләрини бағладығы инсанлар һеч бир зүлмдән әл чәкмәјәҹәкләр".
Sizin rəyiniz